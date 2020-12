Arbejdstilsynet har torsdag været forbi et bosted, hvor en 29-årig mandlig ansat onsdag blev stukket ned.

Arbejdstilsynet har udstedt to strakspåbud til bostedet Ørbækskilde, hvor en ansat onsdag blev dræbt af en beboer.

Det oplyser tilsynet.

»Sagen vil blive overgivet til juridisk vurdering, og i den forbindelse vil der blive taget stilling til virksomhedens eventuelle strafansvar,« skriver tilsynet i en mail til Ritzau.

Det er torsdag eftermiddag ikke muligt at få uddybet, hvad strakspåbuddene præcist går ud på.

De betyder dog, at bostedet, som ligger på Riisvej i Veddinge nær Fårevejle, straks skal få ordnet de pågældende arbejdsmiljøproblemer.

Tilsynet kontaktede onsdag bostedet og har været forbi til et tilsyn torsdag. Det skyldes, at en 29-årig mandlig ansat onsdag eftermiddag blev stukket ned uden for det private bo-, behandlings- og udviklingstilbud.

En 19-årig beboer på stedet er torsdag blevet varetægtsfængslet i surrogat til 26. januar for at have stukket den ansatte med 'flere stik'.

Arbejdstilsynet anser det for at være en arbejdsrelateret dødsulykke.

»I sådan nogle sager rykker Arbejdstilsynet ud på tilsyn for at undersøge, hvad der er sket, og om arbejdspladsens procedurer har været i orden i forhold til at håndtere de situationer, som kan opstå på arbejdspladsen.«

»Hensigten med tilsynet er at undersøge, om arbejdsmiljøloven er blevet overtrådt,« oplyser Arbejdstilsynet.

Hvis ikke bostedet retter op på de forhold, som det har fået strakspåbud for, risikerer det at få bøder.

Ørbækskilde huser voksne fra 18 år. De har typisk diagnoser som for eksempel personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse og skizofreni, fremgår det af stedets hjemmeside.

Nogle af dem har været udsat for omsorgssvigt. Der er plads til 11 beboere.

/ritzau/