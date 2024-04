Det var ment som en aprilsnar, men modtageren opfattede det anderledes alvorligt.

Kort efter var politiet mødt op – og det gav en 16-årig dreng fra Nærum noget af et forklaringsproblem.

Han havde 1. april kontaktet en ven via et videoopkald og fortalt, at en af deres venner var blevet stukket med en kniv.

Modtageren af opkaldet troede, der var tale om en nødsituation – og ikke en aprilsnar – så vedkommende alarmerede politiet.

»Det medførte, at politiet kørte udrykning til stedet, selvom der var tale om falsk alarmering,« skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Det førte til, at den 16-årige dreng mandag klokken 16.51 blev sigtet for falsk alarmering.