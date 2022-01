Julen er hjerternes fest – og også de langfingredes.

I hvert fald plejer man nationalt at kunne se, at tyvene står på spring, når julen melder sin ankomst.

I Aarhus har der været i alt 72 indbrud i juledagene 2021, og det er en stigning fra året forinden, hvor der kun var 65 indbrud.

Aarhusianerne kan dog stadig glæde sig. Der er nemlig stadig blevet begået markant færre indbrud end tidligere år. I 2018 og 2019 var der henholdsvis 145 og 158 indbrud.

De færre indbrud skyldes formentlig, at corona i knap to år har været skyld i aflyste juleplaner, samt jule- og nytårsfejring derhjemme.

»Mange har været hjemme i juledagene, og hvis man ikke selv var hjemme til at holde øje med sit hus, så var der stor sandsynlighed for, at én af naboerne var. Så det har formentlig været ret svært at være indbrudstyv denne jul,« siger vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Camilla Nielsen.

Hun kan dog ikke tillægge corona hele æren for de generelt faldende indbrud i juledagene.

»Det er rigtig positivt, at der overordnet er færre østjyder, der er blevet udsat for den ubehagelige oplevelse, det er at komme hjem til et gennemrodet hus efter en juleferie,« siger hun og fortsætter:

»Og selvom vi kan give corona skylden for meget, så tror jeg også, det er et udtryk for, at borgerne generelt er blevet bedre til at sikre deres hjem og holde øje for og med hinanden.«

I hele Østjylland har der været 103 indbrud i juledagene, og det er et fald på knap 15 procent sammenlignet med 2020.