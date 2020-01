Antallet af anmeldte indbrud i boliger i 2019 er det laveste i 30 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Hvert år oplever tusindvis af beboere indbrud i deres private boliger, og i 2019 har politiet da også modtaget 24.553 anmeldelser om indbrud i private hjem.

Men antallet er det laveste i de seneste 30 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De seneste år har danskerne anmeldt mellem 29.000-35.000 indbrud i private hjem, og tallet fra 2019 er altså betydeligt lavere.

Ifølge kampagnen "Bo Trygt!" har antallet af indbrud ikke været lavere i 35 år. Hos Danmarks Statistik går tallene dog kun 30 år tilbage.

Det er TrygFonden, Realdania og Videncentret Bolius, der er ejet af Realdania, som står bag kampagnen "Bo trygt!" i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

- Det er en rigtig god nyhed, at vi har haft så relativt få indbrud i Danmark sidste år, når vi sammenligner med tidligere år.

- Det er resultatet af mange menneskers, nabolags og organisationers indsats for at gøre livet surt for indbrudstyvene, og det er noget, vi alle bør glæde os over, siger Britt Wendelboe, programleder i "Bo trygt!"-samarbejdet, i en pressemeddelelse.

Formålet med kampagnen er at "øge livskvaliteten ved at sænke det samlede antal af indbrud og derigennem øge danskernes tryghed".

/ritzau/