Færdselsstyrelsen overtager køreprøver. Ventetider skal ned, siger minister. Politiformand ærgrer sig.

Det skal ikke længere været politiets ansvar at stå for at afvikle køreprøver eller udstede kørekort. Fremover vil de opgaver ligge hos Færdselsstyrelsen.

Formålet er at sikre en forbedret service på området, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

- Færdselsstyrelsen har at gøre med regler, der gælder på området. Derfor er det også naturligt, at Færdselsstyrelsen kommer til at administrere reglerne, siger han.

- Vi tror, at det er en effektiv måde at gøre det på, og vi har behov for, at det skal være effektivt, så vi kan få ventelisterne ned, tilføjer ministeren.

Det nuværende system er tidligere blevet kritiseret for at have lange ventetider på køreprøver.

Forklaringen har blandt andet været, at det fra 1. januar 2017 blev lovligt for 17-årige at tage kørekort.

- Der har i perioder været lange ventelister, og det er der også stadigvæk, selv om de er nedadgående, siger Ole Birk Olesen.

- Vi tror på, at tingene kan fungere bedre, hvis det foregår rent civilt.

Færdselsstyrelsen skal have uddannet prøvesagkyndige, der ikke nødvendigvis behøver at være politifolk. Ministeren påpeger, at tiltaget også vil frigive betjente, der kan tage sig af andre politiopgaver.

Ud over kørekortopgaver vil udstedelse af førerkort og særtransporttilladelser også flytte fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Ifølge Politiforbundet drejer det sig om næsten 100 polititjenestemænd og 140 civile køresagkyndige, som arbejder med de berørte områder.

Claus Oxfeldt, der er formand for forbundet, har ondt af de medarbejdere, der nu enten ikke skal arbejde i politiet længere eller flyttes fra en opgave, som de var glade for.

Samtidig lufter han en bekymring for, at mange af politifolkene måske ikke vil blive i politiet for at løse andre opgaver.

- Det er 100 procent, at de egner sig til at gøre andet. Men spørgsmålet er, om de vil. Du kan ikke tvinge dem til at blive i politiet. De kan jo "bare" sige op.

- Erfaringen viser, at det med nogle af de her opgaver, som er forsvundet ud af politiet, ikke har kunnet lade sig gøre at fastholde kollegerne, siger Claus Oxfeldt.

Overflytning af opgaverne sker fra 1. januar 2020. Skal borgere ansøge om kørekort, skal det fortsat ske til kommunen.

