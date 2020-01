Politidirektøren hos Bornholms Politi er blevet sygemeldt. Vikaren kommer fra Østjyllands Politi.

Politidirektøren hos Bornholms Politi Kit Claudi Grøn-Iversen er blevet sygemeldt.

Det skriver B.T., og Rigspolitiet bekræfter det i en pressemeddelelse.

Sygemeldingen kommer, efter at medarbejderne hos Bornholms Politi sendte et brev til Rigspolitiet, hvor man gjorde det klart, at man var utilfreds med Grøn-Iversens ledelsesstil, har B.T. tidligere skrevet.

- Motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald. Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner præger hverdagen, stod der i brevet.

Om sygemeldingen er en direkte konsekvens af medarbejdernes opråb vides ikke.

Vikaren bliver Frits Kjeldsen, som kommer fra en stilling som stabschef hos Østjyllands Politi.

- Jeg er blevet spurgt, om jeg fra næste uge vil overtage ledelsen af Bornholms Politi. Det er en opgave, jeg ser frem til, siger Frits Kjeldsen i en pressemeddelelse.

Frits Kjeldsen indtræder som politidirektør, indtil "det er afklaret, hvad der skal ske videre frem", lyder det i Rigspolitiets pressemeddelelse.

/ritzau/