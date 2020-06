Ansatte hos Skat oplever jævnligt at blive udsat for psykisk vold i form af trusler fra personer med tilknytning til bandemiljøet.

'Jeg ved, hvor du bor.'

Sådan kan det eksempelvis lyde, når ansatte hos Skat i de såkaldte borgernære funktioner taler med en danskere i forbindelse med en verserende skattesag.

Det fortæller Jørn Rise, der er formand for 2.600 skattemedarbejdere hos Dansk Told & Skatteforbund.

»Vi kender til problematikken, og det er jo ofte ubehagelige samtaler over telefonen, hvor der er noget kundekontakt. Og så er der selvfølgelig også inddrivelsessituationen, hvor vi skal inddrive penge. Her kan det også være et problem,« siger han til B.T. og understreger, at ledelsen hos Skat efter hans opfattelse altid er gode til at bakke de ansatte op.

Arbejder du i det offentlige, og har du oplevet at blive truet? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»Det er ikke nogen hemmelighed, at det er personer, som er tilknyttet bandemiljøet, der ofte gør det her. Det er jo et følsomt område, og vi har eksempler på, at vores medlemmer er blevet udsat for psykisk vold,« siger han og tilføjer, at medlemmer eksempelvis har fået oplyst, at vedkommende ved, hvor medarbejderen bor.

De kan ikke skelne

Vi skal heller ikke meget mere end et lille års tid tilbage for at finde et eksempel, der i bogstaveligste forstand sendte rystelser gennem Skat.

Kort efter klokken 22 den 6. august sidste år eksploderede en ukendt genstand foran Skattestyrelsens bygning ved Nordhavn Station på Østerbro. Eksplosionen var så kraftig, at den slog et større antal vinduer ud og resulterede i, at store dele af facaden krakelerede.

To svenske mænd på henholdsvis 22 og 23 år er tiltalt for at stå bag bombesprængningen.

Og skruer vi tiden tilbage til marts 2017, var det en kvindelig medarbejder hos Skat, som blev overfaldet på vej til arbejde af en 47-årig mand. Overfaldet resulterede i adskillige brud på ribben og kæben. Overfaldet var bestilt af den 47-årige mands bror, fordi han var utilfreds med kvindens håndtering af hans selskabs sager hos Skat.

Mads Carstensen, der er forhandlingschef i Djøf med ansvar for de offentligt ansatte medlemmer, har ligeledes kendskab til sager, hvor medlemmer er blevet truet.

»Men det er heldigvis sjældent, at vi har grove tilfælde af forfølgelse, men når man sidder i de borgernære funktioner som et skattekontor eller hos Borgerservice, så risikerer man, at nogen ikke kan skelne. Derfor tager de den konflikt, som de har med myndighed, med over i privatsfæren,« siger han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra politiet vedrørende Jørn Rises påstand om, at det ofte er personer med tilknytning til bandemiljøet, der står bag truslerne, men politiet er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.