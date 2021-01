Ifølge anklagen holdt ansat flere gange fast om piges hals og havde samleje med hende på nordjysk institution.

En mandlig ansat på en nordjysk institution er anklaget for at have udnyttet sin overlegenhed ved brug af tvang eller trusler til at have flere samlejer med en 14-årig anbragt pige.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, der torsdag begynder i Retten i Hjørring. Den 46-årige mand nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer.

Det skal være gennem en periode på cirka et halvt år i 2019 og 2020, at manden flere gange havde samleje med pigen på hendes værelse.

Her holdt han fast om hendes hals, arme, hofter, rykkede hende i håret og holdt hende for munden, lyder det i anklageskriftet.

Anklagerne går ligeledes på, at han havde samleje med pigen på pigens badeværelse, institutionens udendørsarealer og i biler på parkeringspladser.

Tiltalen er blandt andet rejst efter en paragraf, der gør det ulovligt at have sex med en person under 15 år.

Den ansatte er også tiltalt for at have udnyttet sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller trusler. Her er strafferammen op til 12 års fængsel.

Ud af anklageskriftet står det klart, at anklageren vil gå efter flere års fængsel til manden, der sidder varetægtsfængslet. For sagen er rejst som en nævningesag. De sker, når der kræves mindst fire års fængsel.

Den tiltalte kan dog vælge at få sagen afgjort som en domsmandssag, og sagen bliver i stedet afgjort af en dommer og to domsmænd.

Foruden en fængselsstraf vil anklageren kræve, at manden fratages retten til at arbejde med børn og unge i et tidsrum, som retten fastsætter.

Retten har sat fem dage af til sagen, der ventes afsluttet senere i januar.

/ritzau/