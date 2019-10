I mere end fem år slap en kvindelig ansat ved ATP afsted med at overføre boligstøtte til sin familie og venner. Boligstøtte, de vel at mærke ikke havde krav på.

Den i dag 36-årige kvinde formåede at svindle sin arbejdsplads for lige knap 900.000 kroner, før hun blev opdaget. Nu er hun blevet dømt.

Det fremgår af dombogen, som Frederiksberg Amts Avis har fået i hænde.

Heri lyder det, at kvinden startede de udspekulerede overførsler i september 2013.

Her havde hun været ansat hos ATP i et halvt år, og hendes job bestod i at udbetale boligstøtte til dem, der havde krav på det.

Men kvinden stoppede ikke dér. Også to af kvindens veninder, hendes svigerfar og ægtemand fik overført boligstøtte til deres konti.

Den ene af veninderne fik sågar lidt ekstra, fordi den nu dømte kvinde i systemet havde registreret hende som bevægelseshæmmet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I alt lykkedes det kvinden at svindle for 890.000 kroner, som hun havde delt med de involverede, før det i januar i år blev opdaget. Men de penge skal hun nu betale tilbage.

Det har Retten i Hillerød besluttet, ligesom hun er blevet idømt et betinget fængselsstraf på et år og 200 timers samfundsstjeneste.

I retten forklarede kvinden, at hun havde følt sig presset af sin privatøkonomi. Hun og hendes mand var sammen med deres to børn flyttet fra Sverige til København på grund af kvindens job hos ATP.

I den forbindelse havde de lejet deres svenske lejlighed ud, men lejeren betalte aldrig husleje, og pludseligt stod parret med en gæld på 150.000 kroner. Til sidst blev lejligheden solgt. Også med et tab.

I retten berettede kvinden, at hendes mand havde bebrejdet hende for pengeudfordringerne, fordi det netop var hendes skyld, de var flyttet til København.