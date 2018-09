Gennem knapt halvandet år lykkedes det en betroet medarbejder i Lejre Kommune på Sjælland at snyde sig til sammenlagt godt 765.000 kr.

Den 47-årige mand sendte i små portioner de mange penge til en bekendts konto, hvorefter han senere fik overført pengene til sig selv.

Det omfattende underslæb stod på i perioden fra november 2015 til februar 2017, og tog sin begyndelse forholdsvis kort tid efter mandens ansættelse, da han havde fået det fornødne kendskab til kommunens betalingsrutiner.

Herefter havde den kommunale medarbejder held til ad 60 omgange at overføre penge til den bekendtes konto. Penge som han var blevet betroet til at betale for arbejder, der var blevet udført for Lejre Kommune.

Pengene blev overført af den 41-årige fra Lejre Kommunes konto via internetportalen »Virk.dk.« til den bekendtes konto.

Til sidst blev det systematiske underslæb dog opdaget, efter at den ansatte selv havde sagt sit job op for at starte hos en ny arbejdsgiver.

Herefter blev underslæbet anmeldt til Midt- og Vestsjællands Politi.

Ved Retten i Roskilde kunne den 47-årige mand forleden erkende sig skyldig i anklagen om underslæb. Det blev af dommeren takseret til en straf på ni måneders fængsel, der dog blev gjort betinget på vilkår af 150 timers samfundstjeneste.

Sagen har i hvert fald øget vores bevågenhed. Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre

Indehaveren af den konto, som pengene i første omgang blev overført til, vil få sin sag behandlet særskilt.

»Sagen viser, at det er umuligt at sikre sig 100 procent mod den slags, men vi er trods alt tilfredse med, at det er os selv, der opdagede det på grund af vores procedurer,« siger Lejres borgmester - Carsten Rasmussen (A) - til B.T.

»Men da sagen blev opdaget, gennemgik vi både internt og med blandt andre revisionen, om der var nogle huller i vores system, som skulle lukkes. Som udgangspunkt var der det ikke, men vi har lavet nogle ekstra kontrolmekanismer nu, som man skal være ekstra opmærksom på, når man modtager fakturaer og den slags,« tilføjer borgmesteren.

»Så sagen har i hvert fald øget vores bevågenhed,« understreger Carsten Rasmussen.