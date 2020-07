En ansat i Rema 1000 i Aalborg er onsdag eftermiddag blevet stukket to gange med en kniv.

Knivstikkeriet skete, da han forsøgte at tilbageholde en butikstyv.

Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Den ansatte kunne konstatere, at manden havde stjålet noget i butikken, og tilbageholdt ham derfor ved butikkens udgang.

Mens han var i færd med at kontakte politiet, trak tyven dog et et våben og stak den ansatte to gange, hvorefter han flygtede fra stedet.

Ifølge Nordjyske er der formentligt tale om et knivstikkeri.

Til Ritzau oplyser Nordjyllands Politi, at den ansatte formentligt ikke er i livsfare, og at den formodede gerningsmand er blevet anholdt.

