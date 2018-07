Kommuner får flere underretninger om børn. Nogle fører til straffesager. I en aktuel sag nægter forældre.

Roskilde. En situation med morgenmad og en anden med en fangeleg omkring et sofabord gennemgås i detaljer tirsdag i Retten i Roskilde.

De helt almindelige begivenheder i en børnefamilie indgår i en straffesag om vold mod to piger. Deres mor og far er sat under tiltale - og faren er politimand.

- Jeg har det ad helvede til. Jeg er chokeret, siger han om sagen.

- Jeg har aldrig lagt hånd på dem og kommer heller aldrig til det.

Sagen er opstået på grund af en skoles underretning til kommunen. Antallet af underretninger er stærkt stigende. Det voksede sidste år med 12 procent i forhold til året før, oplyser DR Nyheder tirsdag.

I retslokalet nægter såvel manden som hans hustru sig skyldige. Tiltalen lyder på mishandling. Gennem halvandet år skal børnene på otte og fire år ugentligt være blevet udsat for kraftige tag i armene, ligesom de hævdes at være blevet nevet, revet og slået.

I anklageskriftet har moren hovedrollen. Faren er tiltalt i mindre omfang. For hans vedkommende handler det også om, at han ikke greb ind - det, der kaldes passiv medvirken.

- En meget kedelig og almindelig familie, siger han som et selvportræt under afhøringen.

En dag kom det ene barn i skole med rifter på halsen. Kommunen blev underrettet. Og en socialrådgiver gik til politiet efter at have haft en samtale med pigen, som også havde mærker på armen.

Samme morgen var faren taget i træningscenter, og moren var alene med børnene. Moren forklarer, at den ældste skulle riste brød.

- Samtidig kravler hun rundt på skuffer og skabe. Det vil jeg ikke have. Så kommer der alverdens grimme gloser. "Dumme kælling" og "lortemor". Så tager jeg fat i hende, siger hun.

Datteren kommer op i "det røde felt og er helt ustyrlig", og derfor bliver moren ifølge sin forklaring nødt til at fastholde hende i udestuen.

- Det er ikke bevidst, at jeg har revet hende, siger den tiltalte.

Også en episode med et sofabord afhøres moren om. Hun afviser, at hun skubbede bordet hårdt ind i det yngste barn, så hun fik kraftige smerter.

- Vi leger fangeleg. Hun stiller sig bag sofabordet. Og jeg skubber det lige så stille ind mod hende, og så er hun fanget. Andet er der ikke i det, siger hun.

Retten hører også socialrådgiveren. Hun finder den ældste pige ret troværdig. Mor kunne finde på at slå, hvis de blev uvenner, fik socialrådgiveren at vide. Under læsning af matematik skal faren have sagt, at hvis datteren ikke kunne koncentrere sig, "så hakker jeg dig en".

- Det er egentlig en ret velfungerende familie med kærlige forældre, men som nok skal have en form for støtte, mener socialrådgiveren.

Om forældrene er skyldige, afgør retten onsdag.

