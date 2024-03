Næsten 2000 piller med morfin og andre præparater fjernede serviceassistent fra akutmodtagelsen.

3900 tabletter stjal en 41-årig mand fra Otterup fra sin arbejdsplads, Odense Universitetshospital (OUH). Det har manden torsdag erkendt under et retsmøde i Retten i Odense, hvor han er blevet varetægtsfængslet, oplyser senioranklager Karina Juhlin fra Fyens Politi.

Grundlovsforhøret foregik af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen for lukkede døre, og ud over indholdet af sigtelsen er anklageren derfor afskåret fra at oplyse yderligere om sagen.

Karina Juhlin oplyser, at dommeren lukkede dørene, blandt andet fordi der er medgerningsmænd på fri fod.

Manden arbejdede som serviceassistent på Fælles Akutmodtagelse på OUH, og det var her, at han fra et medicinskab stjal de sammenlagt 3900 piller.

Det drejer sig om 1900 morfinpiller, 1350 piller af typen Tramadol, 450 oxycodonpiller, 100 metadonpiller og 100 piller af typen Oxylan.

Manden er sigtet for at have misbrugt sin stilling som offentlig ansat, for tyveri og for overtrædelse af straffelovens alvorlige narkobestemmelse. Den omfatter også visse typer af medicin.

- Vi er oppe i den alvorlige bestemmelse, fordi der er tale om mere end 3000 piller, fortæller Karina Juhlin.

Dommeren vurderede, at manden for ikke at kunne lægge hindringer i vejen for politiets videre efterforskning af sagen skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

/ritzau/