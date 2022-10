Lyt til artiklen

I august blev en ældre ansat på Gl. Lindholm Skole i Nørresundby sigtet for at have krænket 12 børn i flere år.

Siden har han siddet varetægtsfængslet.

Men nu er sagens opmærksomhed i pressen blevet for meget for skolelederen, Carsten Søndergaard, der har valgt at stoppe som leder på skolen. Det skriver TV 2 Nord.

I en besked sendt ud til alle skolens forældre torsdag lyder det:

»Sagen vedrørende en medarbejders mulige blufærdighedskrænkelser har gennem længere tid fyldt i pressen og affødt et negativt fokus på skolen – dette i en grad, så jeg på et tidspunkt begyndte at overveje min fremtid på skolen, da jeg på ingen måde ønsker, at min person skal skygge for skolens gode udvikling,« skriver den nu afgående skoleleder til forældrene.

I stedet tiltræder han nu som skoleleder på Vestbjerg Skole, der ligger i samme kommune. Det gør han 1. november.

I et udskrift fra retsbogen fra grundlovsforhøret, som B.T. i august kom i besiddelse af, lød det blandt andet, at manden er sigtet for ét tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år, mens der i de andre 11 tilfælde er tale om sigtelser for blufærdighedskrænkelse.

I de fleste af tilfældene er manden sigtet for at have berørt lår og kønsdele uden på tøjet, ligesom han i enkelte tilfælde skulle have befølt inde under tøjet. Alle børnene er piger.

Alle 12 piger er født i 2011 eller derefter.

Ifølge retsbogen er krænkelserne sket over en periode fra august 2017 til juni 2022, hvor den ansatte i øvrigt blev anholdt af politiet.

Der er navneforbud i sagen, hvorfor B.T. ikke kan nævne den sigtedes alder eller stilling på Gl. Lindholm Skole.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Carsten Søndergaard, men på nuværende tidspunkt har det ikke været muligt.