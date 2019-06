Det var en 45-årig banemedarbejder, der kom til skade i togulykken ved Fredericia Station sent torsdag aften.

Det fortæller Jørn Bystrup, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til B.T. fredag morgen.

Ifølge vagtchefen er manden indlagt på hospitalet med alvorlige kvæstelser.

»Vi har fået besked om, at han er uden for livsfare, men at han er kommet slemt til skade med den ene arm,« siger vagtchefen.

Manden er ansat ved Banedanmark og var i gang med at rangere to godsvogne, da ulykken skete, fortæller Jørn Bystrup.

»Under rangeringen afspores godsvognen, og medarbejderen, der står bag på toget, falder ned på skinnerne og kommer ind under toget, mens det afsporer,« siger han.

Ulykken efterforskes som en arbejdsulykke.

Alle de relevante myndigheder er ifølge Sydøstjyllands Politi blevet orienteret.

»Det er en sag, som vi betragter som en arbejdsulykke, så både Arbejdstilsynet, Banedanmark og Havarikommissionen skal nu undersøge, hvordan det kunne ske,« siger Jørn Bystrup.

Ulykken skete kort før klokken 23.00 på banelegemet ved Fredericia Station lige nord for perronområdet.

Ifølge vagtchefen var den 45-årige ved bevidsthed, da redningsfolk ankom frem til stedet.

Ulykken skete nord for selve stationen i Fredericia og gav ikke umiddelbart nogen forstyrrelser i togtrafikken efterfølgende.