Elisabeth Madsen satte en Chanel-taske til salg på Den Blå Avis, men manden, som dukkede op for at købe den, viste sig at være en tyveknægt. Nu har hun meldt episoden til politiet.

»Det var virkelig en ubehagelig situation,« siger Elisabeth Madsen.

Er du blevet snydt i forbindelse med handler over Den Blå Avis eller andre internetsider? Så send en mail til jvl@bt.dk.

Elisabeth fattede på ingen måde mistanke, da en kvinde ved navn Marie gerne ville købe den sorte Chanel-taske, hun igennem et stykke tid havde haft til salg på Den Blå Avis.

Elisabeth Madsen. Foto: Privatfoto Vis mere Elisabeth Madsen. Foto: Privatfoto

»Jeg tror bare på det bedste i mennesker og tror ikke, der er nogen der vil snyde,« fortæller Elisabeth Madsen.

Elisabeth skrev frem og tilbage med 'Marie', som virkede sød og meget interesseret i at købe tasken. 'Marie' efterspørger et bevis for, at tasken er ægte, og Elisabeth sender hende et billede af serienummeret.

De aftaler, at Marie kan komme forbi og købe tasken søndag omkring klokken halv syv, men Marie skal på arbejde og sender derfor sin kæreste i stedet.

På det aftalte tidspunkt sender 'Marie' en sms om, at kæresten er der nu. Og så sker det.

SMS-besked fra 'Maria'. Foto: SMS Vis mere SMS-besked fra 'Maria'. Foto: SMS

»Han spørger lidt ind til, om tasken er ægte. Så bliver han stille, og ud af det blå tager han tasken og spurter afsted,« fortæller Elisabeth Madsen.

Længere nede ad gaden har han ladet sin bil stå i tomgang med åben dør. Tyven springer ind i bilen og kører væk.

»Jeg spurter efter ham, men jeg kan ikke nå ham. Jeg henter min egen bil og kører efter ham, men jeg ved jo ikke, hvilken vej han er kørt,« siger Elisabeth Madsen.

Hun nåede dog at tage et billede af tyvens bil, inden den forsvandt. Desværre er billedet for uskarpt til at læse nummerpladen, så nu prøver hun at få billedekvaliteten forbedret.

Her stikker tyven af med Elisabeths chanel-taske. Foto: Privatfoto Vis mere Her stikker tyven af med Elisabeths chanel-taske. Foto: Privatfoto

Elisabeth har anmeldt tyveriet til politiet og til forsikringen. Hun har også udsendt en efterlysning på Facebook af tasken, hvis serienummer er 11948688.

Elisabeth har flere gange ringet til 'Marie', men det får hun ikke meget ud af.

»Hver gang jeg kommer igennem, bliver der lagt på med det samme,« fortæller hun.

Hun har også sendt adskillige vrede sms'er til 'Marie', hvor hun truer med politiet, men det eneste, hun har fået tilbage, er frække svar.

SMS Vis mere SMS

Tyven beskrives som afrikansk/udenlandsk udseende,18-25 år gammel, lidt spinkel af bygning og omkring 170-175 cm høj.

Han var iført en sort, let dunjakke og taler flydende dansk med meget lidt accent. Han kørte i en lille mørkeblå eller sort bil.

»Jeg er simpelthen så rasende og frustreret. Jeg synes ikke, de skal slippe afsted med det,« siger Elisabeth Madsen.

Tips i sagen kan indgives til politiet på 114.

Chanel-tasken, der blev stjålet. Foto: Privatfoto Vis mere Chanel-tasken, der blev stjålet. Foto: Privatfoto

Elisabeth er langt fra den eneste, der er blevet narret eller forsøgt narret på Den Blå Avis. For nyligt skrev SN.dk om en 53-årig mand fra Helsinge, der blev forsøgt bedraget efter at have sat sin telefon til salg på dba.dk.

Da en køber skulle betale for telefonen, sagde han, at hans far ville overføre pengene via Nordea. Den 53-årige modtog derefter en sms, der så ud til at komme fra Nordea, hvor der stod, at pengene ville tikke ind på hans konto fra et specifikt kontonummer inden for 24 timer.

Det viste sig at være et forsøg på bedrageri, da Nordea ikke kunne bekræfte, at de udsender den slags sms'er.

En kommunikationsansvarlig fra dba.dk sagde i den forbindelse til B.T., at de ikke tidligere har set den form for snyd, men at de generelt opfordrer købere og sælgere til at udvise forsigtighed og anmelde misbrug af dba.dk.