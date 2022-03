Mandag skulle Annette Jensen – og resten af familien – sige farvel til sin mor. Men dagen endte med at få en brat afslutning, der har forarget tusindvis på sociale medier.

For mens familien var samlet i Uggerby Kirke, havde ukendte gerningsmænd tiltvunget sig adgang til Annette Jensens fars hjem.

Det fortæller Annette Jensen, der arbejder i sygeplejen og er medlem af Venstre-byrådet i Hjørring, til B.T.

»Efter kirken tog vi hjem til huset for at hejse flaget. Så tog vi hen til Tannishus (et hotel, red.) og havde en dejlig mindehøjtidelighed. Det var en dejlig og skøn afslutning.«

»Men da vi kører hjem – min far, børnene og børnebørnene – og går ind i huset, så står skuffer, låger og skabe åbne. Overalt i huset.«

Her to dage efter kan Annette Jensen konstatere, at smykker, sølvtøj, kongeligt porcelæn, gamle glas – selv hendes mors vielsesring – er blevet stjålet i indbruddet.

»Jeg synes, det er så uforskammet. Rent ud sagt. Specielt for min far, det var jo hans hus. Han tager det dog meget roligt og er bare glad for, at min mor ikke skulle opleve det.«

»Tingene har jo ikke værdi for andre, men det har rigtig meget værdi for os.«

Indbruddet skete, mens familien var til bisættelse i Uggerby Kirke. Foto: Leif Schack-Nielsen Vis mere Indbruddet skete, mens familien var til bisættelse i Uggerby Kirke. Foto: Leif Schack-Nielsen

At indbruddet er begået samme dag, som familien tager afsked med Annette Jensens mor, er et ekstra lag, som Annette har svært ved at begribe.

»De har boet i huset i 58 år og har aldrig haft indbrud. Min fars og søsters bil holdt der også, så det er påfaldende, at indbruddet er sket lige der. Og det er næsten ikke til at bære, det kan ikke være rigtigt.«

Umiddelbart efter indbruddet satte Annette Jensen sig ved tasterne og udformede et opslag på Facebook. Opslaget er siden blevet delt næsten 10.000 gange.

»Det havde jeg ikke regnet med. Formålet med det var egentlig bare, at hvis man får tilbudt nogle af de her ting, så må man gerne tænke sig om en ekstra gang.«

Langt størstedelen af kommentarerne, Annette Jensen har fået, er positive og støttende.

Omvendt er der også få, der antyder, at indbruddet var selvforskyldt – i og med, at Annette Jensen havde skrevet på Facebook, hvornår bisættelsen ville finde sted.

»Nogle skriver, at jeg ikke skulle have offentliggjort det. Andre skriver, at jeg skulle have hyret en vagt til huset eller undladt en dødsannonce. Men det kan ikke være rigtigt.«

»For mig er det så forkert – og sådan skal det bare ikke være, af frygt for et indbrud.«

Hvorom alting er, så er indbruddet meldt til politiet, der har været forbi for at foretage undersøgelser og indsamle dna-spor.