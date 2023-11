Ikke en eneste af de berømte alarmklokker ringer, da hun får sms'en. Heller ikke, da afsenderen senere i samtalen beder hende om at overføre penge. Og slet ikke, da samtalen bliver afsluttet med en hjerteemoji.

For hun tror, at hun skriver med sin søn. Og det ender med at koste hende knap 14.000 kroner.

Anne Cordero er blot én af mange forældre, der siden årsskiftet er blevet udsat for svindel af personer, der udgiver sig for at være deres børn.

»Det er foruroligende, at jeg kan falde i. Den måde, de har udgivet sig for at være min søn … Det er moderkærligheden, svindlerne lukrerer på.«

Her er nogle af de første beskeder, svindleren sender til Anne Cordero. Foto: Privat Vis mere Her er nogle af de første beskeder, svindleren sender til Anne Cordero. Foto: Privat

Klokken er 11.55, da sms'en 17. oktober tikker ind på hendes telefon. Nummeret kender hun ikke. Men personen i den anden ende skriver, at han er hendes 46-årige søn.

Hans mobil er gået i stykker, skriver han. Og Anne Cordero tænker: 'Nu igen …'

De skriver lidt frem og tilbage, før han spørger, om hun kan betale en regning for ham. Hun skal nok få pengene igen fredag, lover han.

»Han virker stresset og travlt, og det er han tit, så jeg tænker: 'Nå ja, selvfølgelig jeg får dem jo på fredag, hvor vi alligevel skal mødes'. Det hele virker meget troværdigt.«

Det er ikke usædvanligt, at mor og søn lægger ud for hinanden, så Anne Cordero studser ikke over beskederne. Foto: Privat Vis mere Det er ikke usædvanligt, at mor og søn lægger ud for hinanden, så Anne Cordero studser ikke over beskederne. Foto: Privat

Anne Cordero studser ikke over det.

Mor og søn har ofte lagt større beløb ud for hinanden, og på tidspunktet er sønnen i Barcelona, fordi han er ved at opstarte virksomhed, så det er kun naturligt, at der er regninger, der skal betales.

»Min søn har masser af penge, men det er rigtig tit, at vi overfører for hinanden, fordi han bor i Malmø, og jeg bor i Danmark. Eksempelvis har jeg købt en lille båd i Sverige, som han har lagt ud for, og så har jeg betalt ham bagefter,« fortæller Anne Cordero.

»Der er derfor intet usædvanligt i situationen.«

Det er først dagen efter, at bluffet går op for hende. For her ringer hendes søn. Hendes rigtige søn. Og han gør det fra sit normale nummer.

»Jeg siger: 'Nå, så er din telefon i orden igen'. Han spørger, hvad jeg snakker om, for den har da ikke været i stykker, hvorefter jeg fortæller ham om samtalen. Han kan jo med det samme sige, at det er fake.«

»Jeg bliver fuldstændig panisk og skynder mig at ringe til banken. De lukker med det samme min konto. Men der er det for sent.«

Senere har Anne Cordero også fysisk været i banken, hvor de er søde til at hjælpe hende med at lave en indsigelse. Men der er intet at gøre, for hun har lavet en straksoverførsel.

Politiets gode råd Vær sikker på, at det faktisk er din søn eller datter, du skriver med. Forsøg eventuelt selv at ringe dit barn op på det sædvanlige nummer eller insister på, at han/hun låner en telefon og ringer dig op.

Godkend ikke noget med NemID/MitID, som du ikke selv sidder med.

Videregiv aldrig personlige oplysninger om dit NemID/MitID – heller ikke til familie og venner.

Hold dine personlige koder for dig selv.

Pengene er væk.

I første omgang sætter oplevelsen sig som et chok i den 67-årige kvinde. Hun forstår simpelthen ikke, at hun kan været så godtroende.

»Man føler sig åndssvag. Jo mere jeg tænker over det, des mere idiotisk er det, at jeg kunne tro på det. Jeg synes jo selv, at jeg er rimeligt godt med, når det gælder netbank, MobilePay og så videre, og jeg føler mig velbevandret i at gebærde mig på nettet, så derfor er episoden svær for mig.«

»Jeg får jo også tilsendt alle mulige svindelmail, som jeg aldrig falder i. Men her hopper jeg bare direkte i.«

Det gør hende harm at tænke på, at svindlerne bruger så lyssky metoder.

»Én ting er, at man svindler gamle mennesker ved at sige, at man er fra banken, men at man udgiver sig for at være folks børn, det er under lavmålet. Det er groft,« konstaterer hun.

Hos politiet er man meget opmærksom på svindelnummeret. Politikreds efter politikreds har den seneste tid advaret om det.

Selvom politiet har stor forståelse for, at forældre har lyst til at hjælpe deres børn, opfordrer man til, at folk altid har en sund portion skepsis, når de bliver bedt om at overføre penge. Og at man aldrig overfører til folk, man ikke har talt med.

Anne Cordero har for længst anmeldt svindlen. Men hun gør sig ikke de store forhåbninger om at få sine penge igen.

»Der er ikke noget at gøre ved det. Man lever jo sit liv alligevel, og der er heldigvis ikke nogen, der er døde. Det er slemt, men det er også det. Jeg er kommet videre og kan igen sove om natten.«

