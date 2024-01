Pludselig lød der et brag.

Og så var der hul i bagruden af bilen og glasskårene regnede ned over hundehvalpen på bagsædet.

Anne Raft havde lige været udsat for vejvrede.

Det fortæller hun til Folketidende.

Glasset i bagruden blev splintret, da en cyklist slog hårdt på den med en genstand. Foto: Privat. Vis mere Glasset i bagruden blev splintret, da en cyklist slog hårdt på den med en genstand. Foto: Privat.

Torsdag aften holdt hun parkeret ved Jem & Fix i Nakskov.

Hun ser ud af øjenkrogen, at en mand er på vej hen til sin cykel bærende på en stor genstand.

Da Anne Raft kører ud fra parkeringspladsen kører cyklisten, ifølge hende, venstre om bilen, så hun er ved at køre ham ned.

Hun dytter med det resultat, at han kører ind foran hende for at standse bilen.

Det ønsker hun ikke at gøre.

Da hun forsøger at køre forbi cyklisten, lyder braget.

Til Folketidende siger hun:

»Idet jeg kører forbi ham, tager han den store genstand og smadrer ind i mit vindue. Jeg bliver dødforskrækket og ved ikke lige, hvad jeg skal gøre.«

Hun holder ind til siden, men cyklisten er kørt videre.

Der er glasskår på hele bagsædet, hvor Anne Rafts fem måneder gamle hundehvalp, Karoline, ligger.

Cyklisten er nu blevet meldt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der leder efter en mand på omkring 30 år, der er høj og tynd af bygning. Han var iklædt en blå jakke torsdag aften.

Anne Raft og hunden Karoline har det godt igen.

B.T. har været i kontakt med Raft, men hun ønsker ikke at uddybe sin historie.