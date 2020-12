En nat i april modtog 'Anna' to opkald, der vendte op og ned på hendes liv.

Hendes to sønner – den yngste på 13 år og den ældste på 15 – var kommet til skade i forbindelse med et masseslagsmål ved en skatepark i Gentofte. Senere viser det sig, at den ældste bliver tiltalt for at have knivdræbt en anden dreng i den forbindelse.

Det skriver DR, der har talt med 'Anna', der ikke hendes rigtige navn, da der er navneforbud i sagen, som går i gang denne mandag.

Til DR fortæller Anna, at hun blev vækket af et opkald natten til 25. april. I den anden ende af røret var Herlev Hospital, der fortalte, at hendes 15-årige søn var blevet stukket ned.

Midt i sin panik, hvor hun skyndte sig i tøjet for at komme af sted, ringede hendes telefon igen. Det var hendes eksmand, der fortalte, at også den yngste søn var blevet stukket ned.

Hun tog først forbi den yngste søn, der var blevet stukket med kniv og havde et 12-15 centimeter langt snit i ryggen, og dernæst den ældste – der er diagnosticeret med adhd og tourettes – som blandt andet havde fået åbent kraniebrud.

Da hun så ham ligge på traumebåren, lagde hun mærke til, at han var lænket fat til den med håndjern. Hun spurgte ham derfor, hvad der var sket:

»Han svarer sådan lidt, at: 'Jeg ved ikke, hvad der skete, mor. Nogen blev stukket'. Det er sådan set det eneste, jeg kan få ud af ham. Han blev også ved med at spørge, om lillebror lever,« fortæller Anna til DR.

Der blev efterfølgende lagt blomster på parkeringspladsen ved skateparken, hvor en 18-årig dreng mistede livet i april.

Det viser sig, at hendes to sønner den nat havde sneget sig af sted til en parkeringsplads ved en skaterbane i Gentofte, hvor de sammen med en folk andre unge var involveret i et masseslagsmål.

Politiet fik anmeldelsen om det klokken 01.23 den nat, og da politiet gennemsøgte området, blev der fundet flere efterladte slag- og stikvåben.

Til B.T. har efterforskningslederen hos Nordsjællands Politi, Michael Gaml, tidligere fortalt, at det er uklart, hvorfor de unge – der udgjorde to grupperinger – den nat mødtes for at slås.

Dog fortalte han tilbage i april, at det startede med en udveksling af ukvemsord mellem to personer på hver side af de to grupperinger.

»Vi ved, at de to personer på sociale medier – primært via Snapchat – har været uvenner og kaldt hinanden ukvemsord. Og den uenighed har de så snakket om skulle afgøres. Der skulle findes en vinder af konflikten,« fortalte Michael Gaml dengang og tilføjede:

»Og det resulterer så i den her primitive adfærd. Nærmest som et urinstinkt i mænd, hvor der skal udkæmpes en fysisk fight. En adfærd, som de fleste nok vil tænke er absurd.«

En af de unge mænd, en dreng på 18 år, mistede livet under masseslagsmålet.

Og Annas 15-årige søn, der siden er fyldt 16, er tiltalt for at have dræbt ham.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, er den 16-årige tiltalt for at have medbragt en strømpistol, som han brugte på den 18-årige, før han stak ham to gange i brystet, hvorefter den ældre dreng mistede livet.

I alt er fem drenge tiltalt for at have medvirket i masseslagsmålet på den ene eller anden måde.

De fire andre er blandt andet tiltalt for at have overfaldet Annas ældste søn med knive, en økse og andre slagvåben.

Retssagen begynder fredag i Retten i Lyngby.