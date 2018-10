Den nu tidligere borgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev (R) lægger sag an mod B.T. for injurier. Hvis man ikke er tilfreds, må man jo lægge sag an, lyder reaktionen fra chefredaktør Michael Dyrby.

'Jeg kan oplyse, at min klient i dag har instrueret mig om at anlægge injuriesag mod de to avisers ansvarshavende chefredaktører. Grundlaget for injuriesagen er de sigtelser, der – direkte eller indirekte - er fremsat mod min klient over en meget lang periode for bestikkelse og korruption, herunder også i B.T. og Berlingske på nettet i dag,' lyder det i en e-mail fra Anna Mee Allerslevs advokat, Bjarke Vejby.

Han tilføjer, at B.T.'s 'sigtelser' om bestikkelse og korruption, der ifølge ham er fremsat under dække af ekspertudsagn, er baseret på grundlag, der ensidigt er lagt frem af B.T.'s journalister og anses for at være fremsat og udbredt af medierne på egne vegne.

Af den grund anser Bjarke Vejby B.T.'s omtale af Anna Mee Allerslev som værende 'strafbare æreskrænkelser' jævnfør straffelovens paragraf 267.

B.T.'s chefredaktør, Michael Dyrby, fortæller, at man har modtaget og noteret sig henvendelsen fra advokat Bjarke Vejby.

»Vi mener ikke, at der er en grund til denne sag, men det er naturligvis op til Anna Mee Allerslev. I dette land er der flere muligheder for at at klage, hvis man er utilfreds. Man kan klage til Pressenævnet, og det har været forsøgt, og hvis man ikke er tilfreds med det, kan man anlægge en sag ved retten. Vi må afvente sagens gang,« siger han.

Ikke længere politiker

Som konsekvens af B.T.'s afdækning i efteråret 2017 af blandt andet sin involvering i en byggesag, hvor Øens Murerfirma havde økonomiske interesser, valgte Allerslev 25. oktober 2017 at træde af som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Siden har B.T.'s journalister blandt andet kunnet afsløre, at Allerslev i strid med sine tidligere udmeldinger fik renoveret sin lejlighed af Øens Murerfirma for i alt 1,8 millioner kroner. Senere viste det sig, at Anna Mee Allerslev fik 77.500 kr. i nedslag af Øens Murerfirma ved renoveringen af sin lejlighed. Et nedslag, der ifølge Bente Hagelund, rektor på Folkeuniversitetet og forfatter til lærebøger om forvaltningsret, kan rejse mistanke om bestikkelse.

Men da Anna Mee Allerslev forlod politik for godt et år siden, mener Bjarke Vejby, at hun som privatperson bør være bedre beskyttet mod pressen.

'Navnlig nu hvor fx dagens sigtelser, der har været fremsat og behandlet tidligere, udbredes på ny,' lyder det med henvisning til B.T.'s seneste afsløringer i sagen, hvor en række sms-beskeder rejste mistanke om vennetjenester mellem Anna Mee Allerslev og ejeren af Øens Murerfirma, Jan Elving.

Bjarke Vejby påpeger i sin e-mail, at Anna Mee Allerslev ikke har været i politik længe, og at det således ikke længere er relevant at lave de her historier. Hvad tænker du om det?

»Der er lavet op til flere mangefulde advokatundersøgelser i den her sag, og for at få det fulde overblik er vi nødt til fortsat at afdække den,« forklarer Michael Dyrby.