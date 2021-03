Per Larsen troede ikke sine egne øjne, da han tidligere på ugen kom til at ligge bag en ældre Toyota-ladvogn på Sydfyn.

På bilens lad var der stablet fire store pallekasser, som ragede 3,3 meter op over kørebanen, men kun var spændt næsten symbolsk fast med sparsomt tovværk.

»Jeg har ikke helt ord til at beskrive det. Hvis der kun havde været tale om pallekasser i ét lag, ville jeg sige, at chaufføren var modig. Men nu var det i et dobbelt lag, som trodser enhver beskrivelse. Det lignede næsten noget fra vejene i Indien,« fortæller 60-årige Per Larsen fra Svendborg til B.T.

»Hvis en af kasserne var faldet ned over nogen – eksempelvis en cyklist eller et barn – så var vedkommende blevet dræbt på stedet. Så uforsvarligt var det,« tilføjer han.

Per Larsen opdagede det opsigtsvækkende læs, da han kom til at ligge bag ladbilen på vej mod Faaborg. Han fulgte efter, indtil den blev parkeret ved Jem & Fix-forretningen i byen, hvor føreren – en ældre mand – forsvandt ind for at handle. Muligvis i håb om at finde noget ekstra tovværk eller stropper til at sikre læsset med.

Imens så Per Larsen sit snit til at måle højden på læsset med sin tommestok. Det stak 3,3 meter op fra vejbanen. Herefter ringede han til politiet.

Han kunne se, at kasserne indeholdt planter, og ladbilen hørte tilsyneladende hjemme på Lolland-Falster, så han frygtede, at den endnu havde en længere køretur for sig.

»Jeg ringede til Fyns Politi med alle oplysninger om bilen og omstændighederne, men det var, som om man ikke rigtig tog det alvorligt. I hvert fald havde man ikke tid til at tage sig af det, og så lå bolden jo hos mig. Men jeg syntes ikke rigtig, at jeg kunne gøre mere,« siger Per Larsen.

Det var dette syn, der foruroligede Per Larsen, da han mødte den hårdt læssede ladvogn. Foto: Privat Vis mere Det var dette syn, der foruroligede Per Larsen, da han mødte den hårdt læssede ladvogn. Foto: Privat

Til Fyens.dk forklarer Peter Haslund, linjechef for patruljetjenesten ved Fyns Politi, at henvendelsen fra Per Larsen kom på et meget uheldigt tidspunkt, fordi politikredsen netop samtidig brugte mange ressourcer på en alvorlig situation med en bevæbnet mand ved Rosengårdcentret i Odense.

»Derfor meddelte vi anmelderen, at vi ikke havde mulighed for at komme derned på det tidspunkt. Men vi forsøgte faktisk at få fat i det firma, som bilen er registreret i, men fik ikke fat i det,« forklarer linjechefen blandt andet.

Samtidig har Fyns Politi efterfølgende været i kontakt med Per Larsen og har indledt en efterforskning af sagen for at fastslå, om ladbilen var uforsvarligt læsset.

»Jeg synes jo ikke, at vi skal have et samfund, hvor vi går rundt og anmelder hinanden for hvad som helst. Men i det her tilfælde ville det være uansvarligt, hvis jeg ikke havde foretaget mig noget,« siger Per Larsen.