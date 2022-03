Det er ikke alt, der bliver stjålet ved et indbrud.

Når indbrudstyven har været på spil, vil de fleste formentlig være glade, hvis vedkommende har ladet nogle værdigenstande ligge.

Men det er ikke tilfældet for denne beboer.

Søndag aften var en politipatrulje ved at undersøge et indbrud i et hus i Tulipanhaven i Tilst.

I forbindelse med sporsøgning på stedet fandt patruljen 11 gram skunk på en reol i huset.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den uheldige beboer erkendte, at det var hans, da han blev konfronteret med betjentenes fund.

Han blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.