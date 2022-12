Lyt til artiklen

Få dage efter at årets Folkemøde på Bornholm var løbet af stablen, blev en 21-årig ung mand anholdt på Sjælland.

Her blev han sigtet for voldtægt af en dengang 17-årig pige.

Den 21-årige nægtede sig skyldig, Men retten på Bornholm valgte at varetægtsfængsle den unge mand i 14 dage.

Men allerede efter ti dage blev han løsladt.

Den 21-åriges forsvarsadvokat, Hassan Mahmood, fortæller nu til B.T., at man har anmeldt den dengang 17-årige pige for falsk anmeldelse til politiet.

»Den her sag har uden tvivl haft store konsekvenser for min klient. Vi er af den overbevisning, at min klient intet ulovligt har gjort, og derfor kom anholdelsen også som et kæmpe chok for ham,« siger Hassan Mahmood.

Bornholms Politi har sidenhen valgt helt at droppe sigtelsen mod den 21-årige mand.

Hvorfor vælger I ikke at lade sagen dø ud, nu hvor sigtelsen er droppet?

»Der er der to årsager til. Den ene er, at min klient vil have rettens ord for, at anmeldelsen om voldtægt var helt ubegrundet. Den anden er, at både jeg og min klient mener, at politiet for sjældent aktivt går ind i de her sager, hvor anmeldelsen er ubegrundet.«

Hassan Mahmoud fortæller, at hans klient erkender at have haft samleje med den 17-årige, men at det ifølge ham er sket med samtykke.

Bornholms Politi bekræfter overfor B.T., at de har modtaget en anmeldelse om falsk anmeldelse.

Det kom frem i retten under sagens grundlovsforhør, at de to havde mødt hinanden på havnen i Allinge, hvor Folkemødet blev afholdt.