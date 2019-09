En ung dansk pige er angiveligt blevet voldtaget i Tyrkiet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Syd- og Sønderjyllands Politi modtog onsdag aften anmeldelse om, at en 15-årig pige, bosiddende i politikredsen, var blevet voldtaget under en ferie i Tyrkiet.'

Politikredsen tilføjer, at man har afhørt pigen, og at der foretaget en personundersøgelse af hende.



'Disse oplysninger bliver via det internationale politisamarbejde overgivet til de tyrkiske myndigheder i forhold til efterforskning af anmeldelsen.'

Opdateres...