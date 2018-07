Midt- og Vestsjællands politi modtog mandag aften en anmeldlse om voldtægt, efter en 24-årige kvinde natten til mandag vågnede ved, at en mand gav hende oralsex.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Forud for hændelsen havde den 24-årige kvinde mødt en bekendt og vedkommendes venner. Hun havde drukket 'og fik tilsyneladende et black out', fremgår det af politiets døgnrapport.

Senere vågnede kvinden ved, at en mand gav hende oralsex, og senere vågnede hun op i sit eget telt på festivalpladsens campingområde N.

'Hun mener, at hun har været udsat for yderligere seksuelle overgreb,' oplyser politiet.

Den 24-årige kvinde er efterfølgende blevet undersøgt på Center for Seksuelle Overgreb, ligesom politiet har afhørt flere i sagen.

Politiet oplyser desuden, at man efterforsker sagen, men ikke har yderligere oplysninger.

Udover anmeldelsen om voldtægt, blev en 18-årig kvinde også antastet ved toiletterne på teltpladsen mandag aften.

Her blev hun kontaktet af to mænd, der stod ved siden af hende i køen.

'De blev meget pågående og forsøgte at trække hende med fra stedet, samtidig med, at de på engelsk tilbød hende massage,' lyder det i politiets døgnrapport.

Efterfølgende begyndte kvinden at råbe op, og hun sparkede desuden en af mændene. De endte med at forlade stedet, men politiet vil gerne tale med vidner, der har oplysninger om de to mænd, der beskrives således:

Mand, mellemøstlig af udseende, 19-20 år, 180-182 høj, alm. af bygning, mørklødet med sort kort hår, talte engelsk. Iført sort T-shirt.

Mand, mellemøstlig af udseende, sort kort hår, talte engelsk, muligvis iført en stribet T-shirt.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.