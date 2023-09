Borgere i Taastrup har i dag kunne se et et større antal kampklædte betjente rykke ud til en voldssag.

Først lød anmeldelsen nemlig på, at der var set skydevåben på stedet, og derfor rykkede politiet ud med et større antal stærkt bevæbnede betjente.

Der er dog ikke fundet våben på stedet, skriver Vestegnens Politi på X.

»Anmeldelsen gik på, at der var en forurettet, der var udsat for vold, og han havde muligvis også set et våben, så det er derfor, vi rykker talstærkt ud,« siger vagtchef Thomas Christensen.

Under aktionen, der fandt sted ved vejen Humlehegnet har politiet anholdt tre personer.

»Vi er stadig på adressen. Vi skal klarlægge de nærmere omstændigheder og rasage adressen,« siger Thomas Christensen.

Der har ligeledes været en lægeambulance på stedet.