Opdateret: Omkring klokken 16.30 oplyser politiet, at der ikke var tale om skud.

Københavns Politi undersøgte onsdag eftermiddag en anmeldelse om en mulig skudepisode i Valby i København.

Det skrev TV2, som havde talt med vagtchef Henrik Brix.

Politiet var til stede på Gammel Køge Landevej, hvor skudene skulle være faldet, og betjentene undersøgte, om der skulle være patronhylstre i området.

Efter en halv times tid oplyser politiet dog til tv-stationen, at der ikke var tale om et skyderi, og at politiet ikke har fundet noget på stedet.