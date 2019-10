En anmeldelse om et skud eller et brag har fået Københavns Vestegns Politi til at rykke ud til Landsbystien i Ishøj, hvor de er i gang med at undersøge området.

Det skriver politiet på Twitter, hvor de også oplyser, at anmeldelsen tikkede ind kl. 22.56.

Der er foreløbigt ikke meldinger om nogen, der er blevet ramt, og politiet har heller ikke fundet noget.