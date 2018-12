OPDATERET: Indsatset er afsluttet. Det viste sig, at der var tale om falsk alarm, da nogle vidner mente at have set, at en person var hoppet eller falde i vandet, oplyser Hovedstadens Beredskab.

En mand er tilsyneladende faldet i vandet i Københavns Havn.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi har fået en lidt tvivlsom anmeldelse om, at en mand muligvis er faldet i vandet ved Teglholmen,« fortæller Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi.

»Så Hovedstadens Beredskab er i øjeblikket til stede derude,« lyder det videre.

Vagthavende Operationschef ved Hovedstadens Beredskab tilføjer, at man i øjeblikket leder efter manden i vandet med dykkere.

»Vi er ikke helt sikre på, om der er nogen i vandet, men vi leder efter ham,« lyder det.

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab desuden.

'#HBeredskab i gang med eftersøgning af mand i vandet. Vi har en dykkerudrykning på stedet og sat dykkere i vandet. En drone er på vej til assistance. Opdatering følger.......'

Københavns Politi modtog anmeldelsen klokken 22.13.