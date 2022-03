Torsdag eftermiddag modtog Sydjyllands Politi en opsigtsvækkende anmeldelse.

De blev nemlig kontaktet af en ung mand i Broager, der mente at have overværet en mulig kidnapning af en lille pige.

»Han fortæller, at pigen vinker og at det ligner, at hun bliver ført væk mod sin vilje,« fortæller vagtchef ved Sydjyllands Politi til B.T.

Kort efter fik politiet stoppet bilen og åbnet bagagerummet.

Og her kunne de ånde lettet op.

Det viste sig nemlig, at der ikke var tale om en kidnapning af en lille pige.

I stedet var det en hund, der var ude og køre en tur med sin ejer.

»Det hele endte meget udramatisk,« siger vagtchefen.

Politiet oplyser på Twitter, at de ikke er bekendt med hundens køn.