Opdatering: Politiet melder, at de ikke har fundet noget mistænkeligt. Aktionen er dermed ophørt, og »der er ingen grund til bekymring«.

Politiet har fået en anmeldelse om en mand med et gevær.

Derfor er de til stede på Horsensvej ved Salten syd for Silkeborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Man skal holde sig inden døre og væk fra vinduer ud mod Horsensvej, hvis man bor der.«

De skriver videre, at man ikke skal køre ind på Horsensvej fra andre gader i byen.

B.T.s mand på stedet oplyser, at der holder 8-10 politibiler i området. Politiet har patruljeret inde i byen med hunde og kampklædte betjente, og nu holder de lige en lille briefing

Politiet oplyser, at de ikke har yderligere til pressen, men adspurgt hvor mange de er til stede med lyder det kortfattet:

»Vi er til stede med nok.«

Vagtchefen fortæller, at borgere ikke skal være bange, men at de skal følge politiets anvisninger om at blive indenfor og holde sig fra vinduer ud mod Horsensvej, hvis man bor der.