I Nordsjælland efterforsker man lige nu to sager, hvor drenge angiveligt er blevet antastet af mænd i varebiler.

En lignende anmeldelse bliver også efterforsket hos Sydøstjyllands Politi.

Det bekræfter Stig Simonsen, vicepolitiinspektør ved politikredsen, over for B.T.

Ifølge Stig Simonsen går anmeldelsen på, at en dreng på otte år 30. januar var på vej til skole i byen Sønder Omme nær Billund, da en varebil ifølge drengen indhentede ham.

Ifølge drengens udsagn tilbød en mand ham en lift, ligesom manden skulle have forsøgt at gribe ud efter drengen.

Det lykkedes dog drengen at løbe fra stedet.

»Vi efterforsker sagen og tager selvfølgelig anmeldelsen alvorlig,« siger Stig Simonsen.

I og med at sagen er under efterforskning, har politiet ikke yderligere kommentarer for nu. Man ønsker således heller ikke at udtale sig om et eventuelt signalement af manden eller varebilen.

Han tilføjer dog, at hændelsen skulle være sket på Station Alle i Sønder Omme.

Som nævnt indledningsvis bliver lignende sager efterforsker i Nordsjælland.

Den ene skete 7. februar, hvor to drenge på ti år angiveligt blev jagtet og forsøgt presset ind i en varebil af en mand i Nivå.

»Vi er i gang med efterforskningen og vil i den forbindelse gerne tale med føreren af varevognen og med borgere, som kan have set noget, der kan hjælpe os med opklaringen af sagen,« sagde politikommissær og efterforskningsleder Kasper Guldager fra Nordsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

Og i ugen forinden modtog Nordsjællands Politi en lignende anmeldelse, da en mand angiveligt tog fat i en dreng ved Agertoften i Hørsholm.

Politiet slog dog fast, at det er for tidligt at konkludere, om der er sammenhæng mellem de to sager.

