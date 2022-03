Den 62-årige kvindes liv stod ikke til at redde. Blødningen i hjernen var for stor.

I alt havde hun fået intet mindre end 22 skader fordelt på store dele af kroppen, otte af dem i hovedet.

Tirsdag begyndte retssagen mod hendes samlever, en 61-årig mand fra Aarhus-forstaden Lystrup, ved Retten i Aarhus.

Iklædt klipklapperne, jeans og en sort-stribet bluse skulle han afgive forklaring og komme med sin udlægning af, hvad der skete den skæbnesvangre dag i starten af juni sidste år.

Manden er tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge – under særdeles skærpende omstændigheder. Derudover er han også tiltalt for for at have udøvet vold mod hende i flere måneder op til.

Men manden nægter sig skyldig.

Det var ham selv, der ringede til en ambulance tidligt om morgenen 9. juni 2021. Ifølge hans egen forklaring fandt han hende ukontaktbar og »blødende ud ad munden« på sofaen i stuen i parrets rækkehus i Lystrup, hvor hun oftest sov. Dagen efter blev hun erklæret død på Skejby Sygehus.

»Jeg gik i panik og ringede og sagde det, som det var: at hun lå og blødte ud ad munden,« forklarede han.

Da ambulanceredderne kom, tog manden ikke med på sygehuset, men lagde sig ind i soveværelset for at sove videre, hvor politiet fandt ham en lille halv time senere og anholdte ham.

Da anklager i sagen Birgitte Ernst spurgte ham, om han havde nogen idé om, hvordan de mange skader på den 62-årige kvinde var opstået, var svaret: »Nej, det aner jeg ikke.«

Ifølge obduktionsrapporten kan hovedtraumet være opstået som følge af enten slag, fald eller slag mod fast overflade.

Den tiltalte blev efter anholdelsen undersøgt på retsmedicinsk institut, og her viste det sig, at han havde flere friske blå mærker og hudafskrabninger på flere fingre, på skinnebenet og på foden, ligesom han også havde blodlignende tilsmudsninger under neglene.

I retten kunne den tiltalte ikke redegøre for, hvor skaderne på ham selv kom fra.

Den tiltalte er førtidspensionist blandt andet grundet et alkoholmisbrug, og samleveren, som han har boet sammen i Lystrup siden 2011, havde også et alkoholmisbrug. Han drak øl, hun drak vodka.

Samleveren havde i løbet af foråret været på et afvænningsophold betalt af samleverens mor til en værdi af 84.000 kroner ifølge den tiltalte. I retten gav han udtryk for, at det irriterede ham, at hun faldt i misbruget kort tid efter hjemkomsten:

»Jeg syntes, det var noget svineri. Jeg blev skuffet over det.«

Den tiltalte blev under første retsdag flere gange spurgt ind til, hvordan han havde det med den afdøde. Han påstod, at parret havde det fint, og at de ikke havde andet end almindelige hverdagsskænderier.

Han indrømmede dog, at han nogle gange havde slået hende på fingrene:

»Når hun viftede sin hånd helt oppe i mit ansigt foran min e-cigaret, så daskede jeg hende,« sagde han, ligesom han også bekræftede, at han kunne blive vred og slå hånden væk, hvis den rystede meget på grund af abstinenser foran hans ansigt.

Han fortalte også, at hun havde sagt, hun ville flytte fra ham, men at det var »gået i sig selv igen«, fordi han ikke havde villet sørge for en ny lejlighed til hende.

Hvis den 61-årige ender med at blive dømt skyldig i tiltalen, risikerer han op til ti års fængsel.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om, at den tiltalte skal miste retten til arv, forsikringssummer, pensioner og andre ydelser, der er et resultat af den 62-åriges død.

Der er afsat tre yderligere retsdage til sagen, og forventningen er, at der falder dom 4. april.