Om mandagen voldtog han kvinden om eftermiddagen i sin egen lejlighed.

Dagen efter voldtog han om aftenen den samme kvinde i hendes lejlighed. Og næste dag igen voldtog han endnu en gang den samme kvinde i sin egen lejlighed sidst på eftermiddagen.

Sådan lyder den usædvanlige anklage mod en 43-årig mand, når han i næste uge står tiltalt i Københavns Byret.

Han nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi noterer i anklageskriftet mod den 43-årige, at de tre voldtægter i dagene mandag 13. november, tirsdag 14. november og onsdag 15. november sidste år ikke alene bør udløse fængselsstraf - men også en udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Ifølge tiltalen befandt kvinden sig ved de to første voldtægter i en tilstand eller situation, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig voldtægten.

Det skyldtes ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, at hun forinden havde indtaget te med et ukendt indhold, en bar med ukendt indhold, opiumblade samt medicin af ukendt mærke.

Ved den sidste af de tre voldtægtsforhold, som den 43-årige er tiltalt for, brugte han dog ifølge anklageskriftet vold eller trussel om vold til at tiltvinge sig vaginalt samleje med kvinden.

Blandt andet holdt den 43-årige mand ifølge tiltalen hårdt om hende og trængte sig op i hende, selv om hun flere gange sagde stop og forsøgte at få ham til at stoppe ved at skubbe ham i brystet.

Når sagen skal behandles i Købehavns Byret i næste uge, bliver der tale om en domsmandsret.

Det skyldes, at den 43-årige nægter sig skyldig og anklageren vil kræve en frihedsstraf.

Det vil sige, at skyldsspørgsmålet og eventuel strafudmåling vil blive afgjort af en juridisk dommer og to domsmænd - altså to almindelige borgere. Der skal være stemmeflertal for enhver afgørelse.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd modtog politiet i 2017 sammenlagt 944 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Da mange overgreb af forskellige grunde aldrig bliver anmeldt, menes det reelle antal voldtægter i Danmark dog at være betydeligt større.