Pernille var allerede nervøs, da hun lørdag aften trådte ud af sin dør i Odense-bydelen Bolbro for at lufte sin hund.

Ville hun møde den mand, der få uger forinden havde fulgt efter hende, mens han onanerede og råbte ting?

Den mand, der har skabt skræk og rædsel blandt de tætteste naboer.

Og ja, det skulle hun.

Pernille havde ikke tilbagelagt mange meter, før hun pludselig så, at den midaldrende nabo stod omkring ti meter foran hende.

»Det var, som om jeg frøs til is. Han gik tættere på mig, mens han onanerede, og til sidst stod han lige foran mig,« fortæller Pernille til B.T.

Instinktivt tog hun armene op og skubbede naboen væk med et lille puf, da han kom helt tæt, men det var han ikke tilfreds med.

I samme sekund kvitterede naboen nemlig ifølge Pernille med at svinge sin højre hånd og slå hende hårdt i ansigtet.

Straks løb hun hjem med sin hund, kontaktede politiet og tog et kig i spejlet, hvor hun både havde mærker og ridser i ansigtet.

»Politiet kom hjem til mig og fortalte, at de ville tage ud og lede efter ham. De lovede mig, at nu ville han ikke komme ud, fordi der var så mange sager med ham,« siger hun om manden, der første gang blev beskrevet af Fyens.

Fyns Politi fandt da også manden, anholdt ham og fik ham dagen efter fremstillet i et grundlovsforhør, så han kunnet blive varetægtsfængslet.

Men det skulle vise sig, at der ventede Pernille og naboerne en yderst nedslående besked.

Dommeren i grundlovsforhøret fandt nemlig ikke beviser nok for, at naboen 'er farlig', så han blev igen løsladt, mens sigtelsen for overfaldet fortsat er gældende.

Et resultat, der har rystet den lille beboergruppe, som i en længere periode har været plaget af manden.

Ja, faktisk beskriver de sig selv som magtesløse.

B.T. har de seneste dage talt med en lang række naboer, der alle beskriver ubehagelige situationer med manden.

En lang række af beskrivelserne går igen hos de mange beboere:

Manden er uligevægtig, onanerer ofte foran folk og har en ubehagelig og truende adfærd, fortæller Bolbro-borgerne.

Har du kendskab til sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Et par af naboernes forklaringer skiller sig dog også ud.

Pernille, der altså boede er blevet forfulgt af naboen og efterfølgende slået ned, er én af dem.

Louise er en anden af dem.

Hendes møde med beboeren var så ubehageligt, at hun i to år har været bange for at gå alene ud om aftenen.

For to år siden blev der nemlig installeret vaskemaskiner i lejlighedskompleksets kældre, og en aften var hun nede for at vaske tøj, da hun pludselig stod ansigt til ansigt med naboen.

»Han begyndte at snakke til mig og pludselig handler det om, hvad han vil gøre ved mig. At han vil 'kneppe mig op ad vaskemaskinen' eksempelvis. Jeg prøver at komme væk, hvorefter han tager fat i mig. Der giver jeg ham så et knæ i skridtet og løber,« fortæller hun.

Herefter kontaktede Louise politiet, der kom ud og afhørte dem begge.

Her lød det ifølge Louise fra ordensmagten, at de to havde modstridende forklaringer, og derfor endte hun med ikke at indgive en anmeldelse.

En anden kvinde i kvarteret har dog – ifølge B.T.s oplysninger – indgivet en anmeldelse om en lignende sag, hvor hun anklagede den pågældende nabo for at tage hånden ned i hendes trusser.

Politiet afviste dog at føre sagen, da der igen var 'modstridende forklaringer'.

Episoden i vaskekælderen fik straks Louise og hendes kæreste til at investere i en vaskemaskine til deres lejlighed, og siden har hun været nervøs for at møde manden.

»Jeg har ikke brudt mig om at være alene om aftenen, for han har også flere gange fulgt efter mig. Når vi går i haven, viser han også tit sin penis til os eller onanerer. Han er generelt bare ubehagelig,« siger hun og fortsætter:

»Vi er alle rystede over, at han får lov at blive herude. Det er flere år nu, hvor han har chikaneret, blufærdighedskrænket, været voldelig og skabt utryghed. Hvorfor bliver han ikke fjernet?«

B.T. har kontaktet det lokale politi, der oplyser, at man desværre har et godt kendskab til manden.

»Vi har været ude hos ham adskillige gange, og det er en mand, vi kender godt. I weekenden forsøgte vi så at få ham fjernet, men havde ikke held med at løfte bevisbyrden til en varetægtsfængsling,« siger Jacob Egler Hansen, politikommissær i afdelingen Borgernær Efterforskning.

Han ønsker ikke at kommentere de konkrete sager, men opfordrer borgere til fortsat at anmelde naboen, hvis de oplever noget med ham.

B.T. har ligeledes kontaktet Pernille, Louise og resten af naboernes boligforening, Civica, men her ønsker man ikke at svare på, om man har forsøgt at opsige mandens lejemål.

B.T. har også forsøgt at få fat i den pågældende mand, men det er ikke lykkedes.

Pernille og Louise er opdigtede navne, men kvindernes fulde identitet er kendt af journalisten. Kvinderne tør ikke at stå frem med deres navn af frygt for manden.