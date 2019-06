Det skal koste tre mænd livet, at de dræbte to skandinaviske veninder, mener anklagemyndighed i Marokko.

Anklagemyndigheden i Marokko kræver dødsstraf til de tre hovedmistænkte i sagen om drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland.

Det er torsdag kommet frem under retssagen, skriver nyhedsbureauet AFP.

De tre tiltalte erkendte allerede i maj, at de i december sidste år dræbte de to skandinaviske turister. Det skete angiveligt i Islamisk Stats navn.

Dobbeltdrabet fandt sted 17. december i Atlasbjergene i Marokko, hvor 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland var på vandretur.

Her blev de stukket med kniv og halshugget. En video, der efterfølgende bredte sig på sociale medier, viste angiveligt drabet på en af kvinderne.

Det var ifølge nyhedsbureauet NTB ventet, at mændene ville risikere dødsstraf, selv om Marokko ikke har henrettet nogen siden 1993.

I alt 24 mænd er tiltalt i sagen.

I løbet af sagen har efterforskere oplyst, at gruppen bag drabene var inspireret af Islamisk Stat. Men chefen for Marokkos antiterrorenhed har afvist, at nogen af de anklagede har haft kontakt til Islamisk Stat i konfliktområder.

Retssagen foregår ved en særlig anti-terrordomstol i byen Sale tæt på hovedstaden Rabat i Marokko.

Ifølge NTB bliver næste retsmøde afholdt den 11. juli, hvor de tiltaltes forsvarere vil komme med deres afsluttende procedurer

Samme dag vil der ifølge nyhedsbureauets oplysninger blive afsagt dom.

/ritzau/