Det er "uhørt" at udtale sig om sagen mod to anklagere i hashsag, mener Foreningen af Offentlige Anklagere.

København. Anklagerne er objektive, når de behandler straffesager. Og det er helt udokumenteret at påstå, at der skulle være et generelt problem.

Sådan lyder det fra Foreningen af Offentlige Anklagere i forbindelse med et stort sagskompleks om hashhandel i Pusher Street.

To erfarne anklagere er blevet sigtet for magtmisbrug og for pligtforsømmelse. Den ene er desuden sigtet for at have forsøgt at medvirke til, at vidner gav falsk forklaring for retten.

Foreningen reagerer torsdag på den debat, som er vokset frem efter dokumentaren "De Perfekte Vidner", der blev vist på DR onsdag aften.

Den handler om, hvordan anklagere tilsyneladende gav instrukser til politifolk om, hvad de skulle forklare som vidner i retten.

Den ene anklager skal desuden have givet Østre Landsret forkerte oplysninger om sin kontakt med vidnerne. Da dette blev afsløret i efteråret 2016, blev hun afsat fra sagen af Statsadvokaten i København.

Anklagernes formand er senioranklager Line Scharf. Hun skriver i en mail til Ritzau, at foreningen "på ingen måde kan genkende, at der skulle være et generelt problem blandt anklagerne", og at hun finder "påstandene ubegrundede og udokumenterede".

- Det er foreningens opfattelse, at anklagerne er deres rolle og objektivitet yderst bevidst og efterlever dette i dagligdagen, skriver Line Scharf.

Hun afviser at kommentere den konkrete sag. Det er afgørende, "at anklagere, der undersøges eller er genstand for en strafferetlig undersøgelse - ligesom alle andre - har krav på en ordentlig og fair behandling, hvorfor det er uhørt at behandle og kommentere på en sag, som verserer".

For tiden overvejer Statsadvokaten i Viborg, om de to skal tiltales og stilles for retten.

Forløbet har genoplivet diskussionen om den danske model, hvor anklagemyndigheden og politiet i Danmark er filtret ind i hinanden. I andre lande arbejder de to myndigheder adskilt.

- Man skal være yderst varsom med at drage forhastede konklusioner på baggrund af en enkelt og helt usædvanlig sag, mener Line Scharf.

- Foreningen er altid åben for at indgå i en debat, men det skal ske på et ordentligt og sagligt grundlag, tilføjer hun.

På grund af forløbet har en straffesag i Østre Landsret med 11 tiltalte nu ligget stille i næsten halvandet år. Overskriften på en anklagers mail til vidnerne var "De gode svar". Heri stod også: "Udpeg S. (ham med hunden i Pusher Street".

Til DR siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, at sagen sætter retssystemets troværdighed på spil.

- Det er graverende fejl, og det ser også ud til at være klart bevidste fejl, siger han efter dokumentarudsendelsen.

/ritzau/