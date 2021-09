»Der kan ikke være tvivl om, at det var Eddie, man fandt i nogle tønder i et mørklagt lokale. Og at Eddie således var blevet dræbt.«

Den omtalte retssag, hvor to svenske statsborgere er tiltalt for på brutal vis at have dræbt Eddie-Karl Johan Christensen, er gået ind i den afsluttende fase.

For sjette gang dannede Retten i Hjørring ramme for retssagen. Og torsdag var turen kommet til anklager og forsvarerens procedure.

Anklager Kim Kristensen lagde for og meldte klart ud: De to tiltalte mænd, på henholdsvis 46 og 53 år, skal begge dømmes for manddrab.

I sin procedure argumenterede Kim Kristensen, at det var den 53-årige, som skød og dræbte Eddie en forårsdag i maj sidste år. Blandt andet på baggrund af tekniske beviser og de mange vidneforklaringer, der tidligere er kommet frem i retten.

Men det betyder ikke, at den 46-årige skal straffes mildere, mener anklageren.

»Det her er ikke enten eller.«

»De tiltalte skal dømmes for sammen at have dræbt Eddie. Der er ikke kun én, der kan stilles til ansvar. Den 53-årige skød Eddie, men den 46-årige agerede før, under og efter. Han skal også dømmes skyldig i manddrab.«

Ifølge Kim Kristensen havde den 53-årige dog det højeste forsæt til at dræbe Eddie. Men ikke desto mindre handlede de i forening og i fælles forståelse, sagde anklageren:

»Dem, der handler sammen i en forbrydelse, påtager sig et fælles strafansvar.«

Begge nægter sig skyldig i manddrab. Den 46-årige har dog indrømmet usømmelig omgang med lig, da han har indrømmet, at han hjalp med at flytte Eddies lig over på et bål.

Det kan ikke fastslås med sikkerhed, at Eddie døde som følge af de skud, den 53-årige ifølge anklageren affyrede. Det skyldes den varmeskade og fragmentering, Eddie var udsat for.

Straffen for manddrab ligger mellem 5 års fængsel og livstid.

Retssagen fortsætter torsdag med de to forsvareres procedure. Dommen forventes afsagt mandag.