Anklager kalder hærværk og trusler mod ulvedræber politisk motiveret og kræver mindst to måneders fængsel.

En 33-årig mand, der har erkendt at have spraymalet byskilte og en kirke i Ulfborg, står til mindst to måneders ubetinget fængsel.

Det er kravet fra specialanklager Ulrik Panduro, da han tirsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger i sagen ved Retten i Holstebro.

- Han har planlagt det og stået i sit værksted og malet trækors. Han er kørt en time til Ulfborg.

- Det her ikke, som når 17-årige drenge drikker elefantøl og vil smadre skraldespande.

- Det er politisk motiveret, hvor man har et fasttømret forsæt. Man vil lave en aktiv demonstration. På den baggrund rækker en bødestraf ikke. Vi skal op i frihedsstraf, siger Ulrik Panduro.

Den tiltalte, der har bloggernavnet Storm Balderson, har erkendt hærværk og trusler mod Mourits Troldtoft, der sidste år blev dømt for at have skudt og dræbt en ulv.

Det var for at dreje fokus væk fra seks nyfødte ulvehvalpe, har den tiltalte forklaret i retten.

- Jeg gjorde det for at fjerne fokus på de seks ulveunger. I min optik var de i fare, fordi de er hadet af mange danskere. Især i det område, hvor de er født, har Storm Balderson forklaret.

Med sine handlinger ville han ifølge sin egen forklaring dreje fokus væk fra ulvehvalpene, som han anså for truet af en hadsk stemning i området omkring Ulfborg.

Storm Balderson har nægtet sig skyldig i at have truet medlemmer af foreningen Ulvefrit Danmark ved i en video på Facebook at have truet dem med en skovl i nakken.

Et medlem af foreningen har i retten forklaret at have set videoen, men det er ikke lykkedes politiet at finde eller genskabe videoen.

Bloggeren nægter sig også skyldig i flere tilfælde af brud på et tilhold, som han har mod at kontakte Mourits Troldtoft via sociale medier.

Retten træffer afgørelse senere på dagen.

/ritzau/