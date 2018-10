Landsret behandler sag om pressefotograf, der trodsede politiet og tog billeder af menneskestrøm på motorvej.

Viborg. Var det i orden, at en pressefotograf trodsede politiets ordre om at forlade den sønderjyske motorvej, som var fyldt med flygtninge og migranter?

Eller var det en forstyrrelse af den offentlige orden, som skal udløse en bøde til fotograf Martin Lehmann fra dagbladet Politiken?

Det er spørgsmålet, som tre dommere og tre domsmænd ved Vestre Landsret i Viborg mandag skal se på.

De skal blandt andet studere to store fotostater af den sønderjyske motorvej.

Det var her, den historiske situation udspandt sig for tre år siden.

9. september 2015 krydsede 300 flygtninge og migranter den dansk-tyske grænse og vandrede ad motorvejen for at komme til Sverige.

Martin Lehmann fulgte sammen med kolleger fra andre medier menneskestrømmen på motorvejen.

Kort før klokken 17 fik han og de andre fotografer et påbud fra Syd- og Sønderjyllands Politi om at forlade motorvejen.

Efter politiets opfattelse forstyrrede fotograferne arbejdet med at rømme motorvejen for mennesker.

Martin Lehmann nægtede at følge politiets ordre med henvisning til, at han som pressens repræsentant havde en forpligtelse til at forevige den historiske begivenhed.

Det førte til, at han blev anholdt og kørt til politistationen i Aabenraa. Her blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Efter nogle timer blev han løsladt. Sagen udløste en bøde på 1500 kroner til fotografen, som han nægtede at betale.

Det førte til, at sagen blev indbragt for Retten i Sønderborg. Her vandt fotografen sagen.

En dommer og to domsmænd afgjorde 22. januar, at det var berettiget, at fotografen nægtede at imødekomme politiets påbud.

Der var tale om en "helt ekstraordinær situation" af "nærmest historisk karakter", konkluderede retten.

Men retten mente omvendt også, at politiets påbud var tilstrækkeligt begrundet og givet med rette.

Det fik daværende statsadvokat Jan Reckendorff til at udtale, at dommen var en "smule uklar".

Anklagemyndigheden ankede frifindelsen af fotografen til landsretten.

I landsretten gentager anklager Lars Viereck, Syd- og Sønderjyllands Politi, kravet om, at fotografen idømmes en bødestraf.

Det er afsat to dage til landsrettens behandling af sagen.

/ritzau/