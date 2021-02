28-årig vil i landsretten frifindes for pensionistdrab, mens anklager vil have ham dømt for drab på tre ældre.

Da en 28-årig mand sidste år blev idømt livstid for blandt andet to drab på pensionister, var hverken han eller anklagemyndigheden helt tilfredse med udfaldet.

Den dømte, James Schmidt, ankede dommen på stedet, og det blev kontraanket af Statsadvokaten i København. Derfor tager Østre Landsret mandag hul på sagen.

James Schmidt vil frifindes for at have dræbt 80-årige Peter Jensen Olsen og 81-årige Inez Hasselblad, mens anklager Sidsel Jessen-Klixbüll vil have føjet drabet på 82-årige Eva Hofmeister til Schmidts straffeattest.

Schmidt blev frifundet for det tredje drab ved Københavns Byret i juni 2020, da han fik sin livstidsdom. Straffen vil anklager Sidsel Jessen-Klixbüll ikke have rykket ved. Men dommen skal altså omfatte drab på alle tre pensionister.

De tre ældre mennesker blev alle fundet døde i deres hjem i et lejlighedskompleks på ydre Østerbro i februar og marts 2019.

Sagen begyndte at rulle, da datteren til Inez Hasselblad slog alarm. Hendes mors død virkede mystisk, og morens betalingskort blev misbrugt efter dødsfaldet.

Efter anmeldelsen holdt politiet øje med kortet, der på et tidspunkt blev brugt i en biograf. Her kunne personalet over for betjente udpege Schmidt, der sad i en af salene, fortæller anklageren mandag.

Politiet gik også i gang med at gennemgå tidligere dødsfald i komplekset på Østerbro, og om der var sket misbrug af deres betalingskort efterfølgende.

Efterforskningen snævres ind til de tre pensionisters dødsfald.

Obduktioner af Hasselblad og Olsen viste, at de havde været udsat for kvælning ved kværkning. Ved kværkning bruger en person sine hænder til - med et greb om halsen - at slå et andet menneske ihjel.

Men Eva Hofmeister blev aldrig obduceret, fordi mistanken om, at hun var blevet dræbt, først opstod mere end en måned efter hendes død.

I mellemtiden var hun blevet kremeret.

James Schmidt, der tidligere hed Lual Lual, nægter sig skyldig i drab, men har erkendt at have misbrugt sine ofres betalingskort på blandt andet cafébesøg, biografbilletter og taxakørsel.

/ritzau/