Politiets undersøgelser af den 43-årige hovedmistænkte i Maddie McKann-sagen har givet dem et indblik i et sygt individs dybt forskruede verden.

Tyske Christian B. boede kun otte kilometer fra den lejlighed i Portugal, hvorfra Maddie blev bortført om natten den 3. maj 2007. Derudover var han ejer af et skur kun tre kilometer derfra.

I dag sidder han fængslet for voldtægt af en 72-årig kvinde, men for nyligt meldte politiet ud, at han er hovedmistænkt i sagen, og at de formoder at Maddie er død.

I et eksklusivt interview med tv-programmet 60 Minutes Australia fortæller chefanklager Hans Christian Wolters, at politiet i to år har vidst, at Maddie er død.

Hvilke beviser politiet har for, at hun er død, kan han ikke sige af hensyn til efterforskningen.

»Ja, vi har ikke liget eller dele af liget, men vi har nok beviser til at sige, at vores mistænkte dræbte Madeleine McCann,« siger han i tv-programmet.

Da politiet undersøgte den mistænktes ejendomme - herunder en nedlagt fabrik - fandt de mere end 8.000 foruroligende genstande, billeder og videoer på harddiske og USB-stik. Nogle af billederne stammer ifølge 60 Minutes fra hans påståede ofre. I Christian B.s campingvogn fandt politiet angiveligt flere badedragte fra små piger .

Anklager Hans Christian Wolters, der leder efterforskningen fortæller til programmet, at han ikke kan sige, om der er billeder af Maddie imellem de billeder, der er blevet fundet på den nu fængsledes ejendomme.

Madeleine McCann forsvandt i 2007 Foto: HANDOUT Vis mere Madeleine McCann forsvandt i 2007 Foto: HANDOUT

»Han kunne lide børneporno og tortur. Han begik forbrydelser mod meget unge børn, og ifølge vores information filmede han sine forbrydelser,« siger Mark Hofmann, der er kriminalitetsanalytiker i Berlin og samarbejder med tysk politi.

Politiet har opsnappet en samtale som Christian B. angiveligt har ført i et pædofilt chatrum på internettet i 2013. Her har han fortalt om, hvor meget han ønsker at misbruge en lille pige.

I en lydfil som indgår i programmet, fortæller den mistænkte angiveligt, at han vil ødelægge bevismateriale og at han vil dokumentere, hvordan hans ofre vil blive tortureret.

»Han er meget, meget tydelig omkring sin fantasi om at bortføre børn, torturere dem og bruge dem i et par dage, siger analytikeren Mark Hofmann.

Tysk politi undersøger også, om Christian B. kan stå bag en anden lille piges forsvinden. Inga Gehricke forsvandt 2. maj 2015 fra en skov nær Schönebeck, hvor hun deltog i en bålfest. Hun forsvandt sporløst, da hun gik ud i skoven sammen med andre børn for at samle brænde.

»Jeg tror, at vores mistænkte har begået flere forbrydelser mod andre ofre,« siger anklageren til 60 Minutes.

På spørgsmålet om, hvorvidt tysk politi står over for en seriemorder, tøver han med at svare:

»Jeg ved det ikke. Det er jeg ikke i stand til at vurdere,« siger han.