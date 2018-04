To af syv tiltalte i en hashsag i Grønland brugte deres postjob til at smugle hash, mener anklager.

To postmedarbejdere hos Tele-Post brugte deres job til at smugle hash ind i Grønland.

Sådan lyder anklagen mod to af de syv personer, der er tiltalt for at have smuglet hash ind i Grønland for millioner af kroner.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Ifølge anklagemyndigheden er 63 kilo hash blevet smuglet ind i Grønland - en stor del af dette er sket via pakkepost fra København til Grønland.

De to postmedarbejdere anklages for at have brugt deres stilling hos Tele-Post til at fjerne hashen fra pakkerne, skriver KNR.

Hos Tele-Post er man klar over problemet, siger kommunikationschef Arnakuluk Jo Kleist til mediet.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvordan de forsøger at løse problemet, men fortæller, at der arbejdes tæt sammen med politiet og toldmyndighederne.

- Så længe problemet er så stort, og der er de udfordringer, der er, så gør vi alle sammen det, vi kan. Vi kan ikke løse den her udfordring alene, men vi gør, hvad vi kan, siger hun til KNR.

Tele-Post driver tele- og postvirksomhed i Grønland. Selskabet er ejet af det grønlandske selvstyre.

Retssagen mod de syv starter på mandag.

