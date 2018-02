Ni mænd er ved Retten på Frederiksberg tiltalt i en større narkosag, som politiet har kaldt Operation Baresso.

København. Den ellers rummelige Retssal 001 i Retten på Frederiksberg er tirsdag fyldt op.

Ni mænd i alderen 28-48 år sidder i højre side af salen med hver deres forsvarsadvokat. Rundt om dem sidder ti politifolk og en lille håndfuld betjente fra Kriminalforsorgen.

Den bageste række af tilhørerpladserne er fyldt. To tolke oversætter hvert et ord til serbisk. En dommer og tre domsmænd lytter intenst.

De ni mænd i højre side af salen er tiltalt for at indsmugle, besidde, fremstille og videresælge store mængder narkotika i den sag, som politiet har døbt Operation Baresso.

Alle nægter sig skyldig i tiltalerne om indsmugling, fremstilling og videresalg. Enkelte erkender at have været i besiddelse af små mængder narkotika til eget brug.

Hvorfor sagen har fået navnet Operation Baresso, vil anklager Sannie Pilebo ikke fortælle. Men hun understreger, at kæden af kaffebarer med samme navn ikke har noget med sagen at gøre.

Den store narkosag indeholder blandt andet over to kilo kokain, lidt over 50 kilo amfetamin, 210 kilo skunk, adresser flere steder i landet og en køretur til Holland i en VW Bora fra 1999.

Alt sammen foregik ifølge anklageskriftet i løbet af foråret 2017, men allerede i januar var politiet begyndt at aflytte to af de tiltaltes telefoner.

Netop aflytningerne viste sig da også at blive helt afgørende for efterforskningen, siger Sannie Pilebo.

- Vi har fået et stort indblik i, hvad de tiltalte har talt om.

- De har troet, at de kunne tale frit. Det er et tungt bevis i sagen og har været med til at føre til et gennembrud, siger hun.

Den efterfølgende efterforskning førte politiet på sporet af de andre tiltalte i sagen.

28. april sidste år blev der sat et midlertidigt punktum.

Her blev otte af de ni mænd anholdt forskellige steder i Danmark i en koordineret aktion, der involverede cirka 100 politifolk.

Den sidste af de ni tiltalte blev anholdt 29. november.

Fire af de tiltalte er fra Serbien. Anklagemyndigheden ønsker tre af dem udvist.

Frem mod 14. maj har Retten på Frederiksberg afsat 23 retsdage til sagen.

