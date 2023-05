»Det er min klare overbevisning, at vi er blevet løjet for under den tiltaltes forklaring.«

Så klar var meldingen fra specialanklager Andreas Emil Christensen, da han tirsdag indledte sin procedure i en drabssag, hvor fem unge mænd sidder på anklagebænken.

De er tiltalt for at stå bag et drab 2. december 2021 ved cafeen Kaffehuset på Sorgenfrigade i København, hvor et medlem fra bandegrupperingen NNV blev dræbt.

Alle fem nægter sig skyldige.

Under sin procedure gik anklageren især i rette med en i dag 23-årig svensk mands forklaring, som anklagemyndigheden anser som pistolmanden, og som anklageren flere gange tirsdag omtalte som en lejemorder, hvilket B.T. tidligere har beskrevet.

Svenskeren blev anholdt på Esromgade på Nørrebro 20 minutter efter skyderiet på Sorgenfrigade.

Han kom til Danmark fire dage før drabet, og her har han ifølge egen forklaring brugt tid med en person, som svenskeren kendte som 'Brormand'.

'Brormand' skulle hjælpe ham med en våbenhandel, som ifølge svenskeren var årsagen til, at han var i Danmark.

Hvad 'Brormand' rigtigt hedder, eller hvordan han ser ud, har svenskeren ikke kunne forklare.

'Brormand' er heller ikke fanget på videoovervågning i dagene op til, hvor svenskeren og to af hans medtiltalte var på, hvad politiet anser, som en rekognosceringstur i det område, hvor drabet fandt sted.

»Det er en fantasifigur opfundet til lejligheden,« sagde anklager Andreas Emil Christensen om personen 'Brormand'.

Svenskeren har forklaret, at han var på Esromgade, fordi han skulle udføre en opgave for at tjene penge til våbenhandlen. Her skulle en person iklædt mundbind have overdraget pistol og en regnjakke til svenskeren. Det var kort herefter, at han blev anholdt.

»Det er min klare overbevisning, at det er en løgn,« sagde specialanklager Andreas Emil Christensen i dag, om svenskerens forklaring.

Tekniske undersøgelser viste, at der var en stor del krudtpartikler i den svenske mands ansigt. Partiklerne stammede ifølge svenskeren fra, at han havde prøveskudt et våben tidligere på dagen.

Videoovervågning fra Kaffehuset, der tidligere er blevet afspillet i retten, viste en mørkklædt mand, der først gik ind på cafeen for derefter at gå ud på gaden, hvor han affyrede i hvert fald fem skud mod to mænd, der stod og røg. Herfra skulle han være flygtet på en elcykel, ifølge anklagemyndigheden.

To minutter senere blev svenskeren fanget på videoovervågning fra Esromgade, og det korte tidsrum er ifølge mandens forsvarer, Stefan Møller Jørgensen, et argument for, at der ikke kan være tale om den samme person.

Der er omtrent 700 meter fra Kaffehuset til Esromgade.

Forsvareren mener også, at krudtpartiklerne ikke nødvendigvis kan stamme fra skyderiet på Sorgenfrigade, da krudtpartikler også kan være blevet overført fra de to betjente, der stod bag anholdelsen.

Drabet var ifølge anklagemyndigheden koordineret af en dansk mand, der ifølge B.T.s oplysninger går under navnet 'Grækeren'. 'Grækeren' er en ledende figur i grupperingen Casablanca-netværket, der trækker tråde til Marokko, hvorfra han skulle have orkestreret drabet.

Der ventes dom i sagen i starten af juni.

