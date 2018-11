En tidligere erfaren anklager erkender at have overtrådt straffeloven ved at prøve at påvirke vidner.

Tidligere anklager Trine Sorgenfri har i Retten på Frederiksberg fredag erkendt sig skyldig i tjenestemisbrug og for at medvirke til falsk forklaring.

Tilståelsen er faldet ved retsmødets begyndelse, hvor anklager Torben Thygesen har læst sagens anklageskrift op punkt for punkt.

- Der er erkendelse i det forhold, lød det fra forsvarsadvokat Stine Gry Johannesen allerede efter oplæsningen af forhold 1.

Trine Sorgenfri er anklaget for at have forsøgt at påvirke en række politiagenters forklaring i retten i det såkaldte Nordlys-kompleks om organiseret salg af hash på Christiania.

/ritzau/