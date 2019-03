Der er for mange elementer, der taler imod, at en 32-årig er uskyldig i terrorsag, siger senioranklager.

At det er tilfældigheder, der ligger til grund for, at en nu 32-årig syrer befandt sig i København 19. november 2016, er usandsynligt.

Sådan lyder det fra specialanklager Sonja Hedegaard, da hun mandag procederer i sagen mod en mand, der er anklaget for at planlægge et terrorangreb i København.

Ifølge hende er der for mange elementer, der taler imod det, og mandens forklaringer gør det i endnu højere grad.

- Hvis man skal have nogen til at tro på en usædvanlig historie, skal den sidde i skabet første gang, siger hun i Københavns Byret.

Tidligere på dagen kom den tiltalte ind i retssalen med et stort smil, inden han satte sig ved siden af sin forsvarer.

Han har sort hår, en grå bluse og et stribet halstørklæde. Som proceduren skrider frem, falmer smilet, mens tiltalte sidder koncentreret og lytter til sin tolk.

Ifølge anklageren har manden, der har bopæl i Sverige, planlagt at dræbe og såre personer med flere bomber og knive i København.

Det skal han angiveligt have gjort sammen med Dieab Khadigah, der i Tyskland er blevet idømt seks og et halvt års ungdomsfængsel.

Med en rygsæk indeholdende intet mindre end 17.460 tændstikker, fyrværkeri, walkie-talkies og knive blev Khadigah stoppet på vej ind i Danmark.

Den 32-årige har erkendt, at han var i København netop den 19. november, da den yngre Khadigah forsøgte at komme ind i landet.

Men det var en fejl, har han hævdet. To gange skal han have kørt i den gale retning med toget fra Sverige.

Sonja Hedegaard påpeger, at mandens forklaring om rejsen er utroværdig. Hun lægger også vægt på, at der havde været telefonisk kontakt mellem de to mænd.

Der skal have været adskillige forgæves opkald frem og tilbage men også et opkald på 17 sekunder, hvor den tiltalte lægger på.

Den 32-årige hævder ellers, at han ikke kender den unge Khadigah. Men selvfølgelig er der ikke tale om tilfældigheder, vurderer Sonja Hedegaard.

- Den tiltalte har gjort meget for at slette sine gerninger, siger hun.

Han slog lokationstjenesten fra på sin telefon, som han også nulstillede og geninstallerede, da han kørte tilbage mod Sverige.

Dagen forinden havde han lavet flere opslag på Facebook. Blandt andet en video, der er præget af ord som jihad, kampe og de vantro. Og at det måske blev hans sidste video, påpeger Sonja Hedegaard.

Ifølge anklageren var det planen, at de to mænd skulle mødes, og derefter skulle en tredje person i kontakt med dem. Islamisk Stat skulle angiveligt tage skylden for angrebet.

- Det er min opfattelse, at der er det fornødne bevis for, at det (angrebet, red.) var planlagt, og at det skulle være sket med det materiale, som Khadigah havde med ind i Danmark, siger hun.

Både sagens anklager og forsvarer skal mandag procedere i forhold til skyldsspørgsmålet sagen.

Den 32-årige har hele tiden nægtet sig skyldig. Rettens afgørelsen ventes 11. april.

/ritzau/