Dommer i Københavns Byret har forlænget fængsling af 39-årig norsk-iransk mand.

Det har lange udsigter, før anklagemyndigheden afgør, om en norsk statsborger med iransk baggrund skal stilles for retten for at have hjulpet med at forberede et attentat mod eksiliranere i Ringsted.

Torsdag kan senioranklager Søren Harbo i Københavns Politi ikke sige noget om tidshorisonten.

- Vi ved endnu ikke, hvornår der træffes afgørelse, da der er tale om en omfattende efterforskning, siger han.

Torsdag har en dommer i Københavns Byret i øvrigt forlænget varetægtsfængslingen af den 39-årige mand med fire uger. Han skal fortsat være i isolation i fængslet, oplyser senioranklageren.

/ritzau/