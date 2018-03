Efter 16 år i anklagemyndigheden bliver Jakob Buch-Jepsens sidste opgave at fælde ubådsbyggeren Peter Madsen.

København. Specialanklager Jakob Buch-Jepsen afslutter sin karriere i Københavns Politi med en af nyere tids mest omtalte kriminalsager.

Efter 16 år i anklagemyndigheden bliver den 42-årige jurists foreløbig sidste opgave at fælde ubådsbyggeren Peter Madsen.

Fra 1. maj starter han som advokat i advokatfirmaet Koch/Christensen, der blandt andet repræsenterer en række større offentlige fagforbund.

Det oplyser specialanklageren, ugen før sagen om drabet på den svenske journalist Kim Wall går i gang.

- Mit jobskifte skyldes et ønske om yderligere personlig udvikling. At arbejde med bredere retsområder og lysten til klientkontakt - at kunne repræsentere og rådgive klienter, siger Buch-Jepsen, der får møderet for landsretten.

Det var ønsket om at gøre en forskel, der tilbage i 2002 fik den dengang 25-årige og næsten nyuddannede Buch-Jepsen til at takke ja til et job i anklagemyndigheden. Sådan er det fortsat.

- Drivkraften som anklager har været at arbejde for retfærdighed inden for de rammer, som lovgivningen og praksis tillader. En drivkraft, som jeg bestemt også mener kan fortsættes i mit nye job, blot med en anden vinkel, siger han.

Gennem årene i anklagemyndigheden er det blevet til mange hundrede sager. Måske overstiger tallet også 1000.

Eksempelvis har specialanklageren optrådt i flere terrorsager, herunder sagen mod Said Mansour - også kendt som "Boghandleren fra Brønshøj". Det var også Buch-Jepsen, der sidste år sørgede for, at en ledende Bandidos-rocker blev idømt fængsel på livstid for at have dræbt tre unge, der lå og sov.

Når straffesagen mod Peter Madsen starter på torsdag, er målet det samme: Fængsel på livstid.

Jakob Buch-Jepsen forsøger imidlertid at abstrahere fra, at sagen er hans sidste, samt den omstændighed at offentlighedens interesse for ubådssagen mildest talt er enorm.

- Det er en sag, som bliver behandlet på helt sædvanlig vis, siger specialanklageren.

- Men jeg er da enormt stolt af at være en del af Københavns Politi, som med hjælp fra blandt andet Forsvaret og svenske lighunde har formået at finde alle de beviser, som jeg nu skal præsentere i retten.

I Københavns Byret er der afsat 12 retsdage til sagen mod Peter Madsen. Dommen ventes 25. april.

